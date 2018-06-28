صحف الإمارات: الرئيس السيسي يجدد التزام مصر باحترام إرادة الشعوب.. الرباعي العربي يرفع قضية انتهاك قطر لسلامة الطيران إلى العدل الدولية.. وتصعيد أمريكي جديد ضد إيران.. وقمة مرتقبة بين بوتين وترامب

الرئيس السيسي يشيد بتطور العلاقات الثنائية مع الصين

شكري: مصر حريصة على تعزيز كفاءة منظومة حفظ السلام داخل الأمم المتحدة

اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في جنوب السودان برعاية البشير

قمة قريبة بين ترامب وبوتين في دولة ثالثة

دوليًا، نقلت "الخليج" عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تأكيده أمس دعمه للإيرانيين الذين يتظاهرون ضد حكومتهم التي اتهمها بالفساد والظلم وعدم الكفاءة.







وقال بومبيو في بيان إن «الشعب الإيراني يطلب أن يشارك قادته ثروة البلاد وأن يلبوا حاجاته المشروعة»، وأضاف: «العالم يسمع أصواتهم».

وقال موقع "24" إن الولايات المتحدة حثت دول مجلس الأمن على فرض عقوبات على إيران ردًا على "سلوكها الخبيث" في الشرق الأوسط، وذلك خلال اجتماع في شأن تنفيذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع طهران.







وقال نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة جوناثان كوهين إنه "في مواجهة بلد ينتهك باستمرار قرارات هذا المجلس، يتحتم علينا اتخاذ قرار بشأن العواقب، ولهذا السبب نحض أعضاء هذا المجلس على الانضمام إلينا في فرض عقوبات تستهدف سلوك إيران الخبيث" في الشرق الأوسط.

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، الخميس، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احترام مصر لمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام إرادة الشعوب والجيوش الوطنية، كما تابعت تطورات القتال ضد الحوثيين في مدينة الحديدة اليمنية، وسلطت الضوء على تصاعد لهجة الإدارة الأمريكية وتهديداتها بفرض عقوبات ضد إيران.في الشأن المصري، نقلت صحيفة "الخليج" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيده أن مصر تتعامل مع أزمات المنطقة وفق مبدأ راسخ، إطاره التوصل إلى حل سياسي، بالتوازي مع دعم المؤسسات الوطنية، مشيرًا إلى أن محدداته عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، واحترام سيادتها، والحفاظ على وحدة أراضيها، واحترام إرادة الشعوب ودعم الجيوش الوطنية، التي تعد المسئول الأول عن حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار.وكان الرئيس السيسي استقبل أمس، الأربعاء، تشن مينار، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حيث أشاد بتطور العلاقات الثنائية التاريخية، وارتقائها حاليًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات، إلى جانب التنسيق القائم بشأن القضايا الدولية والإقليمية.وأكد مينار تقدير الصين الكبير لدور مصر المحوري في الشرق الأوسط، ودعمها لجهودها في إرساء دعائم السلام والاستقرار والتنمية، مشددًا على حرص الصين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في جميع المجالات.وذكرت "الخليج" أيضًا أن وزير الخارجية سامح شكري أكد، في كلمة ألقاها خلال احتفال وزارة الخارجية بيوم حفظ السلام الدولي، أن مصر حريصة على تعزيز كفاءة منظومة حفظ السلام داخل الأمم المتحدة، من خلال تقديم رؤى وإسهامات موضوعية عبر عضويتها في اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام، التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.وفي الشأن الإقليمي، أبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" قرار دول الرباعي العربي الداعية إلى مكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع مع قطر، المنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع، وأكدت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، أنها ستستمر في إغلاق أجوائها الإقليمية أمام الطائرات القطرية، حفاظًا على أمنها الوطني، وحقّها السيادي الذي يكفله القانون الدولي.وقالت صحيفة "الاتحاد" إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي جدد رفضه أي وجود مسلح للحوثيين في مدينة الحديدة والمحافظة بأسرها، وذلك بعد عرض حوثي حمله المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث، بقبول إشراف دولي على ميناء الحديدة، مشترطين بقاء وجود مسلحيهم فيه، في محاولة جديدة للمناورة لكسب الوقت على وقع توالي هزائمهم في الساحل الغربي.وبحسب صحيفة "الوطن"، اتفق رئيس جنوب السودان سالفا كير وخصمه رياك مشار أمس، الأربعاء، على وقف دائم لإطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في غضون 72 ساعة، ما يثير أملا بالتوصل إلى اتفاق سلام لوضع حد للحرب الأهلية التي تشهدها البلاد، حيث وقع الخصمان "إعلان الخرطوم" بحضور الرئيس السوداني عمر البشير في العاصمة السودانية الخرطوم.وأبرز موقع "24" الإخباري استخدام الأمير ويليام دوق كامبريدج كلمة "بلاد" لوصف الأراضي الفلسطينية، خلال لقائه أمس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث قال الأمير لعباس: "أشكركم على الترحيب بي، ويسرني جدًا أن بلدينا يعملان معًا بشكل وثيق وأنهما حققا نجاحات في الماضي في مجال التعليم والإغاثة".وأبرزت "الاتحاد" إعلان الكرملين أمس التوصل إلى عقد قمة قريبًا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب «في بلد ثالث»، بعد المحادثات التي أجراها مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في موسكو مع بوتين.وبحسب "البيان"، أظهر طلب إصدار مذكرة تفتيش كشف النقاب عنه صلات أوثق مما كان معروفا من قبل بين بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، وقطب أعمال روسي له صلات وثيقة بالكرملين.وفي شهادة ملحقة بطلب مذكرة التفتيش الذي تم تقديمه في يوليو 2017، قال ضابط بمكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي. آي) إنه راجع الإقرارات الضريبية لشركة يملك فيها مانافورت وزوجته حصة مسيطرة وإنها كشفت عن قرض قيمته عشرة ملايين دولار من رجل أعمال روسي يدعى أوليج دريباسكا.