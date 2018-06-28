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اقتصاد

أرامكو تحدد سعر بيع البروبان في يوليو عند 555 دولارا للطن

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
قالت شركة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة اليوم الخميس إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يوليو تموز عند 555 دولارا للطن انخفاضا من 560 دولارا في يونيو حزيران.

وسعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

وفيما يلي جدول بأسعار عقود أرامكو السعودية للبروبان والبوتان بالدولار الأمريكي للطن:

المنتج يوليو يونيو التغيير

البروبان 555 560 -5

البوتان 570 560 +10

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