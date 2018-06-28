أرامكو تحدد سعر بيع البروبان في يوليو عند 555 دولارا للطن

قالت شركة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة اليوم الخميس إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يوليو تموز عند 555 دولارا للطن انخفاضا من 560 دولارا في يونيو حزيران.



وسعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.



وفيما يلي جدول بأسعار عقود أرامكو السعودية للبروبان والبوتان بالدولار الأمريكي للطن:



المنتج يوليو يونيو التغيير



البروبان 555 560 -5



البوتان 570 560 +10