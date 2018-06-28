استنفار أمني بمحيط لجان الثانوية العامة في القليوبية.. صور

حرص طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية على المراجعة النهائية أمام اللجان قبل دخولهم لأداء امتحانات اليوم، الخميس، وذلك من خلال المذكرات والكتب والملخصات لتحصيل أكبر كم من المعلومات فى اللحظات الأخيرة.



من ناحية أخرى، شهدت محيط اللجان تواجدا أمنيا، حيث حرصت قوات الشرطة بالقليوبية على تأمين لجان الامتحانات وبوابات الدخول والخروج تحسبا لأى حالات طارئة.



من جانبه، أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، رفع درجة الطوارئ القصوى بجميع الإدارات التعليمية والتأكيد من توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتأمين اللجان وتوفير كافة المتطلبات داخل اللجان والتنسيق مع كافة الأجهزة والمديريات للخروج بالامتحانات بالشكل المرضي للطلاب وذويهم.



وأوضح عجلان، أن هناك تجهيزا لـ 24 استراحة للملاحظين باللجان من المعلمين القادمين من خارج المحافظة وتجهيزها على أكمل وجه وتوفير كافة سبل الراحة للملاحظين المنتدبين للعمل باللجان وإعداد خطة كاملة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بداية من وصول أوراق الأسئلة والإجابة ونقلها إلى اللجان الرئيسية والفرعية ثم إعادتها إلى المقر الرئيسي وتأمين المراقبين ومقر التصحيح وأماكن إقامة الملاحظين المنتدبين.