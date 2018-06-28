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تدليك الحجاب الحاجز قد يساعد في تخفيف آلام أسفل الظهر

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:04 ص
ديشان
ديشان
أ ش أ
كشفت دراسة حديثة أن تدليك الحجاب الحاجز يمكن أن يساعد في تخفيف آلام أسفل الظهر المزمنة.

فقد توصل فريق من الباحثين الأسبان، إلى أن خضوع المرضى الذين يعانون من آلام أسفل الظهر شعروا بتحسن بعد خضوعهم لبرنامج العلاج مع تدليك الحجاب الحاجز.

و "الحجاب الحاجز"، هو عبارة عن "شريحة" من العضلات التي تقع تحت القفص الصدري وهو متصل بالفقر الصدري والقطني في العمود الفقري.. يساعدنا الحجاب الحاجز الصحي على التنفس عن طريق التحكم في عضلات الصدر لعملية الشهيق و الزفير.. عندما يكون الحجاب الحاجز متوترًا، فإنه يتقلص ويصبح أقل حركة، لذا يعوض الجسم باستخدام الأوتار في العمود الفقري للتحكم في عضلات الصدر.. ونتيجة لذلك، يصبح الظهر أقل قدرة على الحركة بحرية ، وهذا يزيد من فرص حدوث آلام أسفل الظهر.. يساعد تدليك الحجاب الحاجز على تخفيف آلام الظهر المزمنة من خلال تخفيف الضغط عن هذه الأوتار فوق طاقتها.

على الرغم من عدم ارتباطها بأي مرض خطير، فإن آلام أسفل الظهر هي السبب الأول للإعاقة في المملكة المتحدة، وفقا لأحدث الإحصاءات.. و يقول حوالي 80 % من البالغين في الولايات المتحدة إنهم يعانون من آلام أسفل الظهر مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

فقد قام العلماء فى جامعة "كاردينال هريرا" فى فالسيا في أسبانيا، بتجنيد 66 مشاركا تتراوح أعمارهم ما بين 18 – 60 عاما يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة غير المجددة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.. وطلب منهم وصف شعورهم بالألم والعجز والخوف وتجنب الألم ومستويات القلق والاكتئاب.

وتم تعيين نصف المشاركين في العلاج الاستاتيكي تقويم العظام التي تدليك الحجاب الحاجز.. وأعطيت المجموعة الأخرى برنامج العلاج، لكن أخبرت فقط أنهم سيخضعون أيضا لتدليك حجابهم.. وقد شهد المرضى في كلا البرنامجين تحسنا في آلام أسفل الظهر، أظهرت المجموعة مع علاج الحجاب الحاجز أكبر تحسن.

وأكد العلماء بقولهم :" تشير نتائجنا إلى أن استهداف عضلات الحجاب الحاجز يزيد فوائد ذات الصلة سريريا بآلام أسفل الظهر .

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