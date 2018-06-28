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اقتصاد

إيني تحفر أول بئر استكشافية بحقل نورالبحري في مصر خلال شهرين

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:09 ص
حمدى عبد العزيز
حمدى عبد العزيز
رويترز
قال المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز لرويترز اليوم الخميس إن شركة إيني الإيطالية وثروة المصرية ستحفران أول بئر استكشافية بحقل "نور" البحري في شمال سيناء خلال شهرين.

كان مجلس الوزراء وافق في مارس على اتفاقية لأعمال الاستكشاف والبحث عن البترول والغاز في منطقة شمال سيناء البحرية "نور" بالبحر المتوسط.

وبموجب الاتفاقية، تنفق إيني وثروة 105 ملايين دولار على مرحلتين لمدة ست سنوات بما يشمل حفر بئر في المرحلة الأولى وأخرى في الثانية.

وقال عبد العزيز في اتصال هاتفي "عقب حصول الشركتين علي الموافقة من مجلس النواب المصري، سستبدأ أعمال حفر البئر الاستكشافية بالمنطقة لتحديد حجم الاحتياطيات المتوقعة بالحقل".

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية المصريين لطرح مزايدات جديدة في سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.

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