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أخبار العالم

ماتيس لسول: ملتزمون بالأمن والإبقاء على حجم القوات الأمريكية

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:52 ص
صدى البلد
رويترز
أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس لكوريا الجنوبية اليوم الخميس التزام بلاده "الصلب" بأمنها بما في ذلك الحفاظ على حجم القوات الأمريكية الحالي، حتى مع سعي الدبلوماسيين إلى التوصل لاتفاق مع كوريا الشمالية بشأن نزع سلاحها النووي.

ودافع ماتيس أيضا، خلال زيارة قصيرة إلى سول، عن قرار الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر بوقف التدريبات الحربية مع كوريا الجنوبية، والذي أدى إلى تعليق تدريبات (فريدام جارديان) القادمة.

وقال ماتيس الذي كان واقفا إلى جوار نظيره الكوري الجنوبي "القرار الأخير بوقف تدريبات فريدام جارديان يزيد الفرصة أمام دبلوماسيينا للتفاوض كما يزيد احتمالات التوصل لتسوية سلمية للوضع في شبه الجزيرة الكورية".

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