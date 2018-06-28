ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

دراسة: 2.2 مليون طفل أمريكي أصيبوا في 10 سنوات بسبب الدراجات

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:57 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أ ش أ
توصلت دراسة حديثة إلى أن أكثر من 2.2 مليون طفل أمريكي عولجوا في أقسام الطوارئ للإصابات المتعلقة بالدراجات على مدى 10 سنوات الماضية.

وقالت الدكتورة "لارا ماكنزى"، أستاذ طب الأطفال في مركز أبحاث اسرطان في مستشفى الأطفال في ولاية أوهايو الأمريكية :" أن الخبر السار هو أن معدل الإصابة انخفض على مدار الدراسة.

ومع ذلك، فإن الكثير من الأطفال يتعرضون للأذى على دراجاتهم".. لذلك، ينبغي رفع الوعى بأهمية اتخاذ احتياطيات الآمان من ارتداء الخوذة الواقية للرأس، حيث وجد أن الأطفال الذين أصيبوا لم يرتدوا خوذة عندما أصيبوا كانوا أكثر عرضة للإصابة بأذيات دماغية وصدمات في المستشفى.
وشدد الخبراء على ضرورة أن يقوم المسؤولون المحليون بجعل الطرق أكثر أمنا لراكبي الدراجات من خلال مبادرات "شارك الطريق" ، وممرات مخصصة للدراجات ، وبرامج تعليم الدراجات.

ترشيحاتنا

الرئيس الشيشاني يرد على لجنة الرياضة المصرية ومغادرة صلاح للمنتخب

إنجلترا تسعى لصدارة المجموعة اليوم أمام بلجيكا بكأس العالم

صورة وهمية لأحد أظرف امتحانات الثانوية على صفحة شاومينج

قصف مدفعي إسرائيلي على رفح وسقوط مصابين

رد مستشار المفتى على من يحرمون أخذ فوائد دفتر التوفير

مواجهة صعبة بين اليابان وبولندا في ختام الدور الأول لمونديال روسيا

طلب إحاطة لوزير الرياضة لتخصيص قناة للألعاب الأخرى بخلاف كرة القدم

أميرة سعودية: قريبا إلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة

11 نصيحة للوقاية من الإصابة بالتهاب المسالك البولية

تعليق ناري من حسين الشحات بعد خروج المنتخب من مونديال روسيا

الحماية المدنية تسيطر على حريق بنزل شباب بورسعيد الدولي.. صور

رئيس فنزويلا يصف نائب الرئيس الأمريكي بالأفعى السامة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تبهر متابعيها بإطلالتها في لبنان ..صور

إطلالات ساحرة لـ نانسي عجرم في أحدث جلسة تصوير ..صور

مى عز الدين تتألق بالأبيض ...صور

إصابة عاملين وتصدع منزلين في انهيار منزل بالفيوم.. صور

الألوان الصيفية تسيطر على موضة عبايات صيف 2018..صور

فيديو

بدون دهون.. طريقة تحضير بفتيك في الفرن للشربيني
هاني الناظر يكشف طرق مواجهة الحرارة أثناء التواجد بالمنزل
المتحدث باسم العاصمة الإدارية يكشف ما تم إنجازه من بنية تحتية
المتحدث باسم العاصمة الإدارية: الحي السكني الثالث شبه منتهٍ وطرح وحداته قريبا
متحدث الشباب: إعادة النظر في دعم الألعاب الرياضية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟