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المرور: كثافات متوسطة على جميع المحاور والطرق .. فيديو

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:12 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الرائد محمد الشربيني مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إن جميع الطرق مفتوحة أمام حركة المرور، مشيرا إلى أن الحالة الجوية مستقرة ولا توجد أى تحويلة بديلة عن الطرق السريعة.

وأشار "الشربينى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صباح البلد" الذى تقدمه الإعلاميتان فرح طه وهند النعسانى المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن هناك أحجام حركة متوسطة فى منطقة الدائري المتجه إلى المرج ناتج عن الرحلات المرورية القادمة من الأقاليم.

وأضاف "مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور" أن الدائري القادم من القاهرة الجديدة إلى القاهرة والجيزة يعمل بشكل جيد، لافتًا إلى أنه كان هناك صدمة احتكاكية بين سيارتين فى منطقة البساتين ولم تسفر عنها أى إصابات او خسائر.

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