مقتل 46 شخصا في تفجيرين وقصف جوي بمحافظة درعا

أفادت مصادر سورية اليوم /الخميس/ بمقتل 46 شخصا في تفجيرين وقصف جوي لبعض المناطق بمحافظة درعا.



وقالت المصادر، وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية - "إنه 22 عنصرا من القوات السورية قتلوا جراء تفجيرين في بلد ناحتة بريف درعا،

كما قتل 24 مدنيا في قصف للقوات السورية على مناطق متفرقة في المحافظة ، منها بلدة الطيبة ".



وأضافت المصادر أن القوات السورية فتحت ممرين أمنين لعبور المدنين إلى مناطق سيطرتها، وأنشأت ثلاثة مراكز إيواء لاستيعابهم.

وفي دير الزور، أشارت المصادر إلى تفجير مسلحي تنظيم داعش درجة مفخخة عند حاجز لقوات سوريا الديمقراطية في المحافظة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



كما لفتت إلى مقتل 15 مسلحا للتنظيم جراء غارات لقوات التحالف الدولي بينهم قيادي في التنظيم ، مشيرة إلى أن القصف تسبب في سقوط مدنيين أيضا.

وفي البادية السورية، أوضحت أن مسلحي التنظيم شنوا هجوما عنيفا على القوات السورية تمكنوا خلالها من السيطرة على بعض المواقع.

ومن جانبها، أفادت القوات السورية بأنها تمكنت من طرد مسلحي التنظيم من كامل مناطق بادية دير الزور عند الضفاف الغربية لنهر الفرات بعد اشتباكات عنيفة معهم قتل خلالها العشرات منهم.