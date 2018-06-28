طلاب الثانوية العامة بالبحيرة يؤدون امتحانى الكيمياء والجغرافيا

يؤدى طلاب الثانوية العامة بالبحيرة اليوم، الخميس، امتحانى مادة الكيمياء لقسم علمى شعبة علوم، والجغرافيا للقسم الأدبى من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهر، وذلك وسط قلق وترقب شديد لأسرهم المنتظرين أمام ابواب اللجان.



وتشهد عمليات نقل أوراق الأسئلة والاجابة إجراءات أمنية مشددة لتأمين خطوط سير السيارات التى تنقل اوراق الأسئلة والاجابة للجان، وخاصة للمناطق البعيدة والحدودية بالطريق الصحراوى.



ومن المقرر ان يؤدي 31 ألفا و85 طالبا وطالبة منهم 9907 أدبى و17857 علمى علوم و3321 علمى رياضة امتحانات شهادة الثانوية العامة بمحافظة البحيرة فى 99 لجنة امتحان فى 18 إدارة تعليمية بالإضافة إلى لجنة للمحبوسين بسجن وادى النطرون.