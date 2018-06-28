فرق أمريكية وبريطانية تبحث عن مفقودين داخل كهف بتايلاند

شارك فريق من العسكريين الأمريكيين والغواصين البريطانيين في عمليات البحث عن 13 شخصا محاصرين داخل أحد الكهوف الواقعة شمالي تايلاند منذ نحو خمسة أيام.



ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، اليوم الخميس، عن مسئولين تايلانديين قولهم "إن مياه الأمطار تسربت إلى غرفة ثانية داخل كهف "ثام لوانج" بإقليم "شيانج راي"، الأمر الذي أجبر العديد من الغواصين إلى العودة مرة أخرى خارج الكهف".



وكان المفقودون وهم 12 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما ومدربهم قد دخلوا إلى الكهف يوم السبت الماضي وظلوا محاصرين داخله بعدما غمرت مياه الأمطار الغزيرة المدخل الرئيسي للكهف.



يذكر أن هطول الأمطار بغزارة يعد من الأمور الشائعة في تايلاند خلال الفترة بين شهري مايو وأكتوبر، مع حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.