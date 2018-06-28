اتهام 10 من أقصى اليمين المتطرف هاجموا مسلمين في فرنسا

وجه الادعاء الفرنسي الاتهام لعشرة أشخاص ينتمون لأقصى اليمين المتطرف، يشتبه بتحضيرهم لشن هجمات ضد المسلمين، حسبما ذكر اليوم /الخميس/ مصدر قضائي.



فبعد فترة احتجاز دامت أربعة أيام، وجه الادعاء تهمة الانتماء لمجموعة إرهابية إجرامية لتسعة رجال وامرأة تترواح أعمارهم من 32 إلى 69 عاما وأمر بوضع أربعة منهم قيد الحبس الاحتياطي.



وكانت السلطات الفرنسية اعتقلت يوم السبت الماضي عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بأقصى اليمين المتطرف في عملية قادتها أجهزة مكافحة الإرهاب بشكل متزامن في عدة مناطق في فرنسا، ويُعتقد أن المجموعة كانت بصدد التحضير لاعتداء ضد مسلمين في فرنسا بحسب عدة مصادر.



وأسفرت حملة جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي التي نُفذت السبت عن اعتقال هؤلاء الأشخاص الذين تم إيداعهم رهن التوقيف الاحتياطي الأحد، وتمديد مدة الإيقاف الاثنين قبل توجيه التهم إليهم.

المتهمون الذين كونوا خلية أطلقوا عليها تسمية "آ أف أو" في اختصار لـ"آكسيون دي فورس أوبيراسيونيل" (حركة القوات الفاعلة) تم اعتقال أفرادها في عدة مناطق في فرنسا بينها جزيرة كورسيكا.