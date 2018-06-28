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أخبار العالم

قصف مدفعي إسرائيلي على رفح وسقوط مصابين

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:11 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
أصيب مواطنين فجر اليوم الخميس، اثر تعرضهما لقصف مدفعي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت وكالة "معا" الفلسطينية عن شهود عيان قالوا إن المدفعية الإسرائيلية اطلقت قذيفة صوب مجموعة من المواطنين قرب مخيم العودة شرق رفح، ما ادى الى اصابة اثنين منهم بجراح خطيرة.

ونقلت سيارات الاسعاف المصابين الى المستشفى الاوروبي لتلقي العلاج.

وشهدت منطقة الحدود شرق رفح عملية اطلاق نار ادت الى اصابة اربعة شبان برصاص الاحتلال بزعم محاولتهم التسلل عبر الحدود.

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