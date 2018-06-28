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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تبذل الجهود لحل قضية اللاجئين اليمنيين

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:07 ص
صدى البلد
ا ش ا
تعهدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، ببذل المزيد من الجهود وتكثيف سبل التعاون في قضية اللاجئين اليمنيين في جزيرة (جيجو).

وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا أكدت لمحافظ جزيرة (جيجو) وون هي-ريونج، أنها تدرك جيدا أن جزيرة جيجو تواجه وضعا صعبا بسبب قضية اللاجئين اليمنيين، وأنها كانت مسئولة عن حقوق الإنسان واللاجئين عندما كانت تعمل في الأمم المتحدة، متعهدة بأن تبذل الوزارة جهودها لحل قضية اللاجئين اليمنيين.

من جانبه، قال محافظ جزيرة (جيجو) "إن العديد من المواطنين يعلقون آمالا كبيرة على القيم العالمية للبشرية، إلا أن سوء الفهم للاجئين يثير الشكوك والجدل لدى المواطنين"، مضيفا "أن هناك مخاوف من أن بعض اللاجئين قد يقوموا باستغلال نظام الدخول للجزيرة بدون تأشيرة وقانون اللاجئين بصورة سيئة كطريقة للعمل غير القانوني".

وأكد على ضرورة إجراء المراجعة السريعة والصارمة لطلبات اللجوء ومعاملة قضية اللاجئين بموجب قانون اللاجئين والمبادئ الإنسانية، داعيا إلى إرسال المزيد من القوى البشرية للمراجعة والترجمة لاكتمال مراجعة الطلبات في أسرع وقت ممكن.

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