المالية: تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية قريبا بالتنسيق مع الوزارات المعنية

اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى القريب العاجل جدا حيث انتهت الوزارة باعتبارها مقرر اللجنة الوزارية المعنية بالبرنامج من جميع الاجراءات الخاصة ببدء التنفيذ الذي كان من المفترض ان يبدا الشهر الحالي.



وقال ان وزارة المالية تنسق حاليا مع جميع الوزارات المعنية بالبرنامج لاختيار انسب توقيت لبدء الطرح خاصة انه لم يتبقي سوي ايام قليلة علي نهاية الشهر الحالي لاتكفي لتنفيذ خطط الطرح التي نأمل ان تكون دعامة قوية لنشاط سوق المال المصري وتجذب انظار المجتمع الاستثماري في الداخل والخارج لفرص الاستثمار التي يذخر بها الاقتصاد المصري.



وشدد الوزير علي عدم صحة ما نشر في المواقع الاخبارية من تقارير تتحدث عن ان عملية الطرح ليست فى القريب العاجل.



يذكر ان برنامج الطروحات الحكومية يستهدف طرح حصص من رؤوس اموال عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، من اجل توسيع قاعدة الملكية وضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع لتمويل خطط الاصلاح والتطوير