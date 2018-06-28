بدء امتحاني الكيمياء والجغرافيا بجميع لجان الثانوية

بدأ في التاسعة من صباح اليوم، الخميس، طلاب الثانوية العامة، أداء امتحان نهاية العام الدراسي 2017 /2018، في مادة الكيمياء بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية.



ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان بالنسبة للمادتين المذكورتين من الساعة التاسعة صباحًا حتى تمام الثانية عشر ظهرًا.



جدير بالذكر أنه يبلغ اجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدوا الامتحان في مادة الكيمياء (368,962) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ اجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحان الجغرافيا (234,896) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.