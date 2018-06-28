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محافظات

انتشار أمني بمحيط لجان الثانوية العامة في الشرقية

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:09 ص
لجان الثانوية العامة
لجان الثانوية العامة
محمد الطحاوي - وائل شاهين
شهد محيط لجان الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، صباح اليوم، حالة من الاستنفار الأمني، وانتظام الخدمات الأمنية بمحيط اللجان، خاصة مع أداء طلاب الشهادة الثانوية العامة الامتحان في مواد "الكيمياء والجغرافيا".

ومن جانبه، فأكد رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم التشديد على توفير الراحة بشكل دائم للطلاب مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة وتوفير مراوح داخل كل اللجان والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بيسر وسهولة مع التصدي بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه.

وشدد عبد الحميد على عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان، وإدراج ورقة تعليمات بكل لجنة توضح عقوبة حيازة التليفونات المحمولة حتى لو كانت مغلقة، وإلا سيعرض الشخص نفسه للمساءلة القانونية.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2017 م- 2018 م بمحافظة الشرقية يبلغ 41727 طالبًا وطالبة موزعين على 113 لجنة امتحانية.

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