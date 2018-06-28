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أخبار العالم

كوريا الجنوبية ترفض تقاسم تكاليف الأصول الأمريكية

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:07 ص
صدى البلد
ا ش ا
رفضت كوريا الجنوبية طلبا متجددا من الولايات المتحدة حول تقاسم تكاليف نشر أصولها الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية وما حولها، وفقا لما ذكره مسئول كوري جنوبي.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن المسئول - الذي رفض الكشف عن هويته - قوله "إن الجانب الأمريكي التزم بموقفه السابق بخصوص محادثات اتفاقية التدابير الخاصة خلال الجولة الرابعة من المحادثات العاشرة بين الجانبين، حيث تطالب واشنطن سول بتقاسم تكاليف القوات والمعدات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف المسئول الكوري الجنوبي "أن الولايات المتحدة أوضحت أنه لا توجد خطة لتقليص عدد قواتها في كوريا الجنوبية، كما أعادت التأكيد على التزامها الثابت بالدفاع عن كوريا الجنوبية".
وتقدمت الولايات المتحدة بهذا الطلب خلال الجولة الرابعة من محادثات اتفاقية التدابير الخاصة العاشرة مع كوريا الجنوبية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وفي المحادثات السابقة، طلبت واشنطن من سول تقاسم تكاليف نشر الأصول الاستراتيجية، ورفض الشطر الجنوبي الطلب الأمريكي، وجاءت المحادثات الأخيرة بعد أن قررت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مؤخرا تعليق التدريبات العسكرية المشتركة كبادرة حسن نية تجاه كوريا الشمالية لالتزامها بنزع السلاح النووي.
وفيما يتعلق بمفاوضات تقاسم التكاليف، قال "إن الطرفين يبذلان جهودهما لتقليص الخلافات حول الحجم الإجمالي للتكلفة وكيفية تقسيمها ولكنه يتوقع عملية صعبة قبل التوصل إلى اتفاق

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