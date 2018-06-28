ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2018

عبد العال يزف بشرى سارة للمصريين من برلين.. الاقتصاد المصرى تعافى رغم مواجهته العديد من التحديات.. ونائب بالبوندستاج يؤكد حرص الشركات الألمانية على الاستثمار فى مجال الطاقة بمصر.. صور