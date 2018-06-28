ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2018

يعقد، اليوم الخميس، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2018.
خصصت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي ، رابطًا إلكترونيًا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2018 ، عليه خلال الساعات القادمة ، حيث يمكن لمن يريد الاطلاع على النتيجة أن يتابع الموقع لحين إعلان النتيجة من خلال الضغط على الرابط التالي.. اضغط هنا
وكتبت الوزارة على موقعها رسالة لجميع طلاب وطالبات الدبلومات الفنية قالت خلالها : ترقبوا نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2018 .. انتظرونا
وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لـموقع " صدى البلد" ، أن المؤشرات العامة لنتيجة الدبلومات الفنية 2018 لهذا العام، تشير إلى أن النتيجة مطمئنة وأفضل من العام الماضي.
وكان ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2017 /2018، انطلق رسميًا يوم السبت 19 مايو الماضي، وانتهى يوم الخميس 31 من نفس الشهر.