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وزير الشباب والرياضة: لا نريد تكرار موقعة الجلابية

الخميس 28/يونيو/2018 - 10:47 ص
صدى البلد
منتصر المرشدي
قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه سوف يقوم بدمج أسلوبه العلمي في قطاعي الشباب والرياضة، مشددا على أن الشباب والرياضة وزارة واحدة، وتحكمهما الشفافية والمواطنة والأهداف العامة للدولة.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "أطالب الإعلام بتكثيف التوعية خاصة في ملف عودة الجماهير، ولاتحاد الكرة والأندية دور كبير في هذا الأمر، ولكن على الجمهور أن يعلم ما له وما عليه إذا رغب في العودة من جديد إلى المدرجات".

واستطرد قائلا: "لا نريد تكرار موقعة الجلابية، لا نريد مشاهدة تلك المظاهر مرة أخرى، أطالب الجميع بالمشاركة بشكل حضاري وبدون أي ازمات، ولذلك لا بد أن يكون هناك توعية إعلامية حتى نفتح هذا الملف ونجد له العديد من الحلول".

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