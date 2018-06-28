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كأس العالم

تعليق فرج عامر على مؤتمر اتحاد الكرة

الخميس 28/يونيو/2018 - 10:45 ص
فرج عامر رئيس سموحة
فرج عامر رئيس سموحة
منتصر المرشدي
قال فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة شخصية عالمية في كرة القدم، ولكن المؤتمر الذي عقده أمس لم يأتي بأي جديد، ولم يقدم أي استفسارات عن الازمات التي جرت في معسكر المنتخب بمونديال روسيا 2018.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "اتحاد الكرة تباهى بعد الوصول إلى كأس العالم، ولكن الحقيقة أنهم خسفوا بنا الأرض في المونديال، فالمنتخب وصل إلى كأس العالم 1990، وقدمنا أداء رائع للغاية".

وتابع: "سيكون هناك اجتماع يوم الاثنين المقبلة، في البرلمان المصري، للحديث عن هذا الامر ومناقشة ما حدث للمنتخب في كأس العالم، فلقد طالبت علي عبد العال رئيس لجنة النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق".

وأردف قائلا: "في حالة وجود أي اخطاء يجوز لنا وقتها حل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، ولن يتم استدعاء المجلس، ولكن الوزير أشرف صبحي وزير الرياضة كان متواجدا مساء أمس".

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