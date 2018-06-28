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منوعات

منيرفا دهستها سيارة فى الشارع بسبب الكعب العالى.. فيديو

الخميس 28/يونيو/2018 - 10:48 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو صادم يظهر لحظة دهس سيارة لفتاة انزلقت تحت عجلاتها بسبب ارتدائها للكعب العالى الذى أسقطها أرضًا.

وتعود التفاصيل عندما التقطت كاميرات المراقبة فى مدينة "نوجالس" بمحافظة "سونورا" المكسيكية، فتاة ترتدي كعبا عاليا تعبر الطريق، وبينما كانت تهم مسرعة للعبور خانها توازنها وانزلقت أسفل سيارة مسرعة ولكن قائدها ضغط بقوة على المكابح لإيقافها.

ولحسن الحظ لم تلق "منيرفا" مصرعها، بينما أصيبت بإصابات بالغة فى الركبة والذراع، جراء التصادم والسحل أسفل عجلات السيارة على الأسفلت.

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