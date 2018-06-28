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محافظات

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

الخميس 28/يونيو/2018 - 10:59 ص
اللواء علاء أبو
اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح
ايمن محمود
بعث اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وجاء نص التهنئة: "السيـد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة مطروح و قيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو".

وأضاف: "سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بجهدكم الموفور وعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية و تقدمنا السياسي والاقتصادي وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة.. ونعاهد الله وسيادتكم بالوقوف خلف قيادتكم الرشيدة صفا واحدا جنودا أوفياء مخلصين وحراسا أمناء مؤيدين جميع خطواتكم على الصعيدين الداخلي والخارجي وحريصين على تنفيذ برنامج سيادتكم الانتخابي بكل أمانة وصدق وإخلاص حتى يتحقق التقدم والازدهار لمحافظة مطروح".

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة للفريق محمد زكى وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة والمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكري الخامسة لثورة 30 من يونيو.
محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

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