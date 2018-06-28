حبس متهم قتل تاجرا لسرقة ثمن حمار وعجلين بعد بيعهم له بالشرقية

أمرت نيابة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بحبس المتهم بقتل تاجر مواشي والتخلص من جثته بمصرف قرية المنير، لسرقة مبلغ مالى منه ثمن حمار وعجلين بعد بيعهم له، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي مركز مشتول السوق بلاغًا بالعُثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف قرية المنير الرابط بعرب جهينة التابعة لمحافظة القليوبية.



وانتقل ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد محمد فؤاد رئيس مباحث المركز، والعقيد جاسر زايد رئيس فرع البحث الجنائي لفرع جنوب الشرقية، لمكان الواقعة، وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمستشفى مشتول السوق بمعرفة النيابة العامة.



وتبين أن الجثة لـشخص يدعي "كامل د" 70 سنة- تاجر مواشي، وأن وراء ارتكاب الواقعة "عادل ع" 59 سنة- ومقيم الصحافة بدائرة المركز، لوجود خلافات مالية بينهما على ثمن حمار ورأسي ماشية، وسرقة المبلغ المالى من المجني عليه بعد بيعهم للمتهم.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.