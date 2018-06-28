وصول وسفر 2758 راكبا وتداول 249 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أكد ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم، الخميس، لاستقبال السفينتين "بوسيدون إكسبريس" و"نما إكسبريس" وعلى متنهما 45 راكبا و40 شاحنة بضائع و9 سيارات، كما تغادر السفينتان "الرياض" و"الحرية 2" وعلى متنهما 408 ركاب و63 شاحنة و28 سيارة.



فيما شهد الميناء أمس، الأربعاء، استقبال العبارة "مسرة" وعلى متنها 252 راكبا و7 شاحنات عفش ركاب و16 سيارة، وغادرت السفينة VGAEGER وعلى متنها 44 ألف طن فوسفات متجهة إلى إندونيسيا وثلاث سفن أخرى وهى "مسرة"، و"الحرية 2"، و"نما إكسبريس" وعلى متنها 400 راكب و49 شاحنة بضائع و5 شاحنات عفش ركاب و20 سيارة.



كما استقبل ميناء الغردقة العبارة "القاهرة" وعلى متنها 354 راكبا و34 سيارة، بينما شهد الميناء أمس، الأربعاء، مغادرة العبارة "القاهرة" وعلى متنها 147 راكبا و19 سيارة.



ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1152 راكبا وتداول 85 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة "سينا" وعلى متنها 279 راكبا و12 برادا و3 تريلات و32 سيارة و2 باص جيت.



بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين "ايلة" و"بريدج" وعلى متنهما 288 راكبا و24 برادا و13 تريلا و8 سيارات و2 باص جيت، وغادرت السفينة "سينا" وعلى متنها 585 راكبا و21 برادا و12 تريلا و1 سيارة و2 باص جيت.