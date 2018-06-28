محافظ سوهاج: رفع 85 طن قمامة من شوارع البلينا

أعلن الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن رفع 85 طن قمامة ومخلفات صلبة في حملة مكبرة بمركز ومدينة البلينا، واستمرار اعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز.



وقال عامر محمد عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا إنه تم تنفيذ حملة نظافة بشارع البحر الأعظم وشارع شونة بنك التنمية وامام السلخانة، وقد أسفرت الحملة عن رفع حوالي 85 طنا من القمامة والتراكمات بالتعاون مع قسم الاشغالات بالوحدة، وتم رفع التراكمات علي جوانب الطرق وتسوية الطرق وتمهيدها ورفع القمامة، حيث تم رفع حوالي 85 طن قمامة ومخلفات صلبة، كما تم تهذيب وقص الاشجار بشوارع المدينة، والقيام بحملة نظافة بناحية قرية برديس.



وشدد عبد المنعم، علي جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع المخلفات والتراكمات، والحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة.