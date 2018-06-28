الكشف على 1000 مريض في نجع حمادي يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" صباح اليوم الخميس، أهم الأخبار المحلية في المحافظات المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".



وكان من أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظات:



محافظة الإسكندرية: رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفدًا من الجامعات البريطانية لبحث التعاون.



محافظة المنيا: 17 مليون جنيه لدعم العلاج والرسوم الدراسية والتغذية بجامعة المنيا.



محافظة الأقصر: المحافظ يتفقد مراحل إحلال وتجديد عدد من المدارس ويوجه بسرعة إنهاء ترميم ورصف الشوارع بمركز البياضية.



محافظة قنا: قافلة طبية توقع الكشف على 1000 مريض في نجع حمادي.



محافظة الإسماعيلية: مدير أمن الإسماعيلية يقوم بحملة مرورية بمدد من الميادين والشوارع للتأكد من إلتزام السائقين بالأجرة المقررة وعدم المغالاة على المواطن.



محافظة الدقهلية: إنتهاء إنشاء مبني زراعة الكبد الجديد بالمنصورة خلال شهرين.



محافظة كفر الشيخ: مراقبة تشغيل محطة الرصف الجديدة بالكاميرات في كفر الشيخ



محافظة الوادي الجديد: إنهاء تطعيم الأطفال ضد أمراض الثلاثي والدرن والشلل.