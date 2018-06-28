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اقتصاد

التموين: لا زيادة بأسعار السلع الغذائية بسبب تحريك أسعار الوقود..صور

الخميس 28/يونيو/2018 - 10:40 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد صبيح
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بسبب تحريك أسعار الوقود

وأوضح الوزير خلال اجتماعه أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات بحضور قيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية وكبرى السلاسل التجارية و رؤساء ومجالس إدارات الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات والمسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية 
 
يأتى ذلك فى إطار الخطة الشاملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لاحتواء الآثار الناجمة عن تحريك أسعار الوقود ، حيث توافق الجميع على جدية المشاركة في المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص في هذه المرحلة.
كما تعهدت كافة الأطراف على عدم تحريك أسعار السلع الغذائية بسبب تحريك اسعار الوقود ، حيث تتحمل سلاسل الإمداد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة أثار تحريك اسعار الوقود على تكاليف النقل .
كما تم الاتفاق على إنهاء الدراسة التي يقوم بها اتحاد الغرف التجارية لكافة التكاليف اللوجيستية التي تتحملها السلع سواء في الموانئ أو في مراحل النقل والتداول المختلفة وذلك لكافة السلع وعلى مستوى كل مجموعة سلعية والإجراءات الواجبة لخفض تلك التكاليف في إطار تطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية والخارجية بما سيكون له اثر فاعل على ضبط الأسعار إلى جانب تنمية الصادرات .
وشدد الوزير على عدم تحميل المستهلك أية زيادات في أسعار المنتج النهائي وقدم الشكر لممثلي القطاعات المختلفة والقطاع الخاص لاضطلاعه بدوره الوطني في استيعاب قرارات الإصلاح الاقتصادي لاستمرار عملية الإنتاج وفتح أفاق جديدة للاستثمار خلال المرحلة القادمة .

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