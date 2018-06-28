وكيل صحة الشرقية يكرم العاملين الحاصلين على ICDL.. صور

كرم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الحاصلين علي الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL من التخصصات المختلفة (أطباء وصيادلة وفنيين وإداريين ومراقبين صحيين بالمديرية).



ويقوم مركز المعلومات بالمديرية بتنظيم الدورات والاختبارات للرخصة الدولية للحاسب الآلي وهي المرة الأولي ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة وبين مؤسسة الرخصة الدولية (ICDL) وبعد تجهيز مركز المعلومات بأحدث التجهيزات اللازمة لإنجاح هذه الدورات وحصل علي الرخصة حتي الآن 57 متدربا ضمن العاملين بالمديرية تم تقسيمهم علي مجموعتين والمركز متواصل في تقديم الدورات التدريبية لجميع العاملين بالقطاع الصحي ولمن يرغب بالقطاعات الأخري العامة والخاصة.



وقام وكيل الوزارة بتوزيع شهادات الرخصة الدولية لمن قاموا بحضور واجتياز الدورة بنجاح.



وأثني وكيل الوزارة علي الدور الذي يقدمه مركز المعلومات بالمديرية حيث أن الشبكة المعلوماتية أصبحت من الأساسيات للرجوع إليها قبل اتخاذ القرارات حتى تتناسب وتتناغم الفكرة والتنفيذ مع المعلومات ليصبح مشروعا قائما ناجحا.