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وزير الزراعة مهنئا السيسي بذكرى 30 يونيو: أكدت عظمة المصريين

الخميس 28/يونيو/2018 - 10:48 ص
الدكتور عز الدين
الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة
بعث الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال أبو ستيت في برقيته "بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن جموع الفلاحين والعاملين في القطاع الزراعي في مصر، يتقدمون بخالص التهاني مقرونة بأطيب التمنيات الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، والتي أكدت على إصرار وارادة الشعب المصري العظيم".

وأشار في برقيته إلى أن ثورة 30 يونيو، والتي خرج فيها الملايين من المصريين بكافة طوائفهم هي خير دليل علي عظمة الشعب المصري وتماسك بنيانه، وهو ما أكده موقف قواتنا المسلحة الباسلة والتي اقسمت علي الحفاظ علي هذا الوطن وحماية ابناءه، حيث وضع الجميع مصلحة الوطن وهويته فوق اي اعتبار، لاستعادة الدور الوطني لمؤسسات الدولة والحفاظ علي هيبتها لصالح مصر والمصريين جميعا، ورفض كافة مظاهر الخضوع لأية تهديدات ارهابية، تستهدف زعزعة استقرار الوطن.

واختتم أبو ستيت برقيته داعيا المولى عز وجل إلى أن يعيد تلك المناسبة على مصر بمزيد من التقدم والازدهار، والسداد والتوفيق للرئيس السيسي لما فيه الخير لبلدنا الحبيبة مصر وشعبها دائما بكل خير.​

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