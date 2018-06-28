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اقتصاد

سعر الخضراوات والفاكهة بسوق العبور.. اليوم

الخميس 28/يونيو/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تباينت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم، الخميس، بسوق العبور، حيث سجلت الطماطم 3.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 4.25 جنيه للكيلو، والخيار الصوب 6 جنيهات، والخيار البلدي 5 جنيهات، والكوسة 4.5 جنيه.

وبلغ سعر البصل 3.25 جنيه للكيلو، والكُراث 3 جنيهات للكيلو، والملوخية 2.5 جنيه، والفاصوليا 8 جنيهات، والبامية 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والباذنجان الأبيض 3 جنيهات، والباذنجان البلدي 2.50 جنيه، والفلفل الرومي البلدي 3.50 جنيه، والفلفل الحامي بلدي 3.5 جنيه، والفلفل الألوان 9 جنيهات، والجزر 3 جنيهات، والثوم 11 جنيها.

وسجلت البطاطا 3 جنيهات للكيلو، واللفت 150 قرشًا، والبنجر 4 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات، والبروكلي 5 جنيهات.

بينما استقرت أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وبلغ سعر الكنتالوب 4 جنيهات للكيلو، وسجلت المانجو البلدي 10 جنيهات، والمانجو الهندي 12 جنيها، والشمام 3.5 جنيه، والتين البرشومي 14 جنيها، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا، والتفاح المصري 7 جنيهات، والعنب البناتى الأصفر 6 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر يتراوح بين 5 و6 جنيهات للكيلو.

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