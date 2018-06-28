نقيب الفلاحين: التوسع في زراعة الذرة الصفراء تحد من الاستيرد

أكد عماد أبو حسين نقيب الفلاحين أن ما قام به وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت مع وفد الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، من تسويق المحاصيل الزراعية لدى المزارعين، هو بداية مبشرة، مؤكدا على أن الذرة الصفراء هى من أهم المحاصيل التي سوف يتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة.



وأضاف أبو حسين خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن محصول الذرة الصفراء من المحاصيل الهامة والتي تأتي ضمن خطة الدولة في التوسع نحو المحاصيل الموفرة للمياه والتي سوف تكون بديلا للأرز، مشيرا إلى أن الذرة تعطي كميات كبيرة من الأعلاف للدواجن والمواشي.



وشدد على أن التوسع في زراعة الذرة الصفراء يخلق حالة من التوسع نحو إقامة مصانع الأعلاف وإنتاج كميات كبيرة والحد من استيرادها وبداية الاتجاه إلى التصدير.



يذكر أن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة بحث مع وفد الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تسويق المحاصيل الزراعية لدى المزارعين.