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حوادث

إصابة ميكانيكي بطلقة طائشة في عرس صديقه بالبحيرة

الخميس 28/يونيو/2018 - 10:52 ص
صورة أرشيفية - إصابة
صورة أرشيفية - إصابة ميكانيكى بطلقة طائشة
جمالات الدمنهورى
أصيب ميكانيكي برش خرطوش في الجانب الأيمن من الصدر أثناء حضوره عرس أحد أصدقائه في حوش عيسى بالبحيرة وتم نقل المصاب للمستشفى العام.

تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز حوش عيسى من المستشفى العام بوصول "ث ص ع" 38 سنة  ميكانيكي سيارات مصاب برش خرطوش وتم تحويله لمستشفى دمنهور العام وحجزه بها للعلاج.

وبسؤال شقيقه إ .47 سنة فلاح قرر أن المصاب تواجد بحفل عرس أحد أصدقائه في قرية ممتاز وقام أحد المودعويين بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ( إبتهاجًا بالعرس ) فحدثت إصابته.

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