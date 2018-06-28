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انس رائحة العرق الكريهة بهذه الحيلة السريعة

الخميس 28/يونيو/2018 - 10:54 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يشعر الكثير من الأشخاص بالحرج نتيجة لرائحة العرق الكريهة والتي تصدر خاصة في فصل الصيف، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك أن تتبعي هذه الحيلة التى تجعلك تنسى رائحة العرق تماما وتخلصك سريعا من هذه المشكلة المزعجة.

فكشف موقع "بولد سكاي" أن الخواص القابضة فى زيت البندق، يمكن أن تعمل كبديل لمزيل العرق المفضل لديك، وذلك بوضعه تحت الإبطين.

ويعد زيت البندق وصفة سحرية لإزالة العرق، لأنه قادر على التحكم في التعرق الزائد تحت الإبطين، فلديه خصائص مضادة للميكروبات. ولكن تأثيره يدوم لبضع ساعات قليلة، لذلك قد تضطرين إلى وضعه بانتظام.

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