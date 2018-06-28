رجل يقتل تلميذين بمدرسة ابتدائية في شنغهاي

قالت الشرطة الصينية إن رجلا يحمل سكينا هاجم تلاميذ عند مدخل مدرسة ابتدائية في منطقة شوهوي بوسط شنغهاي اليوم الخميس وقتل طفلين.



وقال فرع شرطة شنغهاي في شوهوي على حسابه الرسمي بموقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي إن المهاجم يبلغ من العمر 29 عاما وهاجم ثلاثة تلاميذ وإحدى الأمهات بسكين حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0330 بتوقيت جرينتش).



وأضافت الشرطة أن الضحايا نُقلوا سريعا إلى المستشفى لكن توفي تلميذان. وقالت إن التلميذ الثالث والأم ليسا في حالة خطرة.



وقالت إن المهاجم، الذي تم اعتقاله في موقع الهجوم، عاطل وناقم على المجتمع.



وجرى تداول مقطع فيديو على موقع ويبو يظهر فيه أشخاص وهم يقيدون المهاجم بحبل على الرصيف.