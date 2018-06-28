وزير التعليم: نسبة نجاح الدبلومات زادت على العام الماضي 4%

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية زادت على العام الماضي بـ 4 ٪؜.



وأعلن الوزير أنه سعيد بتفوق طلاب وطالبات التعليم الفني هذا العام، مشيرا إلى أن معظم اوائل الثانوية من البنات.



وكان ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2017 /2018، انطلق رسميًا يوم السبت 19 مايو الماضي، وانتهى يوم الخميس 31 من نفس الشهر.



وبلغ إجمالي أعداد الطلاب الممتحنين على مستوى الجمهورية ما يقرب من 700 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، كما بلغ إجمالي مقدري درجات امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 36952 مقدرا، حيث بلغ إجمالي مقدري درجات امتحانات التعليم التجاري 16825 مقدرا، بينما بلغ إجمالي مقدري درجات امتحانات التعليم الفندقي 1580 مقدرا، وبلغ إجمالي مقدري درجات امتحانات التعليم الزراعي 4528 مقدرا، ومقدري درجات امتحانات التعليم الصناعي 14019 مقدرا.