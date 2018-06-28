مقتل وفقدان 4 أشخاص في هجومين مسلحين بإندونيسيا

أعلنت الشرطة الإندونيسية أن شخصين لقيا حتفهما فيما اعتبر اثنان آخران في عداد المفقودين؛ جراء هجومين مسلحين منفصلين في إقليم "بابوا" الواقع في أقصى شرق البلاد.



ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم شرطة الإقليم "أحمد مصطفى كمال" قوله إن أحد المسئولين لقي حتفه فيما فقد اثنان آخران من أفراد الشرطة عقب قيام مسلحين بإطلاق النيران على القارب الذي كان يقلهم من منطقة "توريري" حيث كانوا يراقبون الانتخابات المحلية هناك.



وفي حادث منفصل، لقي مدني واحد حتفه عقب إصابته في الرأس إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة "وايجي".