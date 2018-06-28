إخماد حريق مصنع للبتروكيمياويات في آبادان جنوب غرب إيران

أعلنت السلطات الإيرانية إخماد حريق اندلع في الوحدة "600" بمصنع البتروكيماويات في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران.



وقال مدير لجنة شؤون الأزمة في محافظة خوزستان كيامرث حاجي زاده - حسبما ذكرت وكالة أنباء /ارنا/ الإيرانية - اليوم /الخميس/، "إن 6 من العاملين في المصنع اصيبوا بجروح جراء هذا الحادث وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم".



وأضاف حاجي زاده: "أنه تم السيطرة على الحريق حاليا، ولكن بسبب وجود الغاز في خزانات الوحدة 600، ومن المحتمل أن تندلع النيران في هذه الوحدة مرة أخرى".

يذكر أن رئیس منظمة الإطفاء في مدینة آبادان مجید فرحان بور كان قد صرح - في وقت سابق - بأن حریقا ضخما اندلع في الوحدة "600" بمصنع البتروكیمیاویات في مدینة آبادان الليلة الماضية وسارعت فرق الإطفاء من جمیع أنحاء آبادان لإخماد النیران.

