ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إخماد حريق مصنع للبتروكيمياويات في آبادان جنوب غرب إيران

الخميس 28/يونيو/2018 - 12:37 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلنت السلطات الإيرانية إخماد حريق اندلع في الوحدة "600" بمصنع البتروكيماويات في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

وقال مدير لجنة شؤون الأزمة في محافظة خوزستان كيامرث حاجي زاده - حسبما ذكرت وكالة أنباء /ارنا/ الإيرانية - اليوم /الخميس/، "إن 6 من العاملين في المصنع اصيبوا بجروح جراء هذا الحادث وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف حاجي زاده: "أنه تم السيطرة على الحريق حاليا، ولكن بسبب وجود الغاز في خزانات الوحدة 600، ومن المحتمل أن تندلع النيران في هذه الوحدة مرة أخرى".
يذكر أن رئیس منظمة الإطفاء في مدینة آبادان مجید فرحان بور كان قد صرح - في وقت سابق - بأن حریقا ضخما اندلع في الوحدة "600" بمصنع البتروكیمیاویات في مدینة آبادان الليلة الماضية وسارعت فرق الإطفاء من جمیع أنحاء آبادان لإخماد النیران.

ترشيحاتنا

ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2018

بعد تصرفات محمد رمضان المثيرة للجدل.. هل الأسطورة موهوب أم موهوم بالنجومية.. النقاد: يسير على خطى اللمبى.. ويعاني من جنون الشهرة ويحتاج إلى إدارة جيدة

الكهرباء ترد على شائعات الإخوان حول أسعار الفواتير.. فيديو

باولينيو: حياتي تغيرت منذ 4 أعوام

خطوة واحدة تفصل هيرفى رينارد عن تدريب المنتخب الوطنى

التموين: لا زيادة بأسعار السلع الغذائية بسبب تحريك أسعار الوقود..صور

ننشر صور وأسماء أوائل الدبلومات الفنية ..صور

حريق ضخم في إثيوبيا .. فيديو وصور

المصري: خطفنا إيزي إيمكا في المطار قبل الزمالك

درة تبهر متابعيها بإطلالتها في لبنان.. صور

مرتضى منصور يكشف موعد رد عبدالله السعيد لملايين الزمالك

شوبير يكشف تفاصيل مثيرة عن مالك نادي الأهرام ونشاطه في مصر ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط 2 ومصرع 10 عناصر إرهابية متورطين فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

إطلالات كنزي عمرو دياب الجريئة تثير الجدل

استئصال قدم زائدة لطفلة بمستشفى الطور العام.. صور

شاهد..الأمير ويليام يرتدي الكيباه اليهودية ويزور حائط البراق

مدبولي يهدي درع مجلس الوزراء لوزير الصناعة السابق .. صور

فيديو

مساعد وزير الداخلية الأسبق: 30 يونيو غيرت تاريخ أمم.. فيديو
شاهد.. فرحة طلاب الثانوية الأزهرية بسهولة الفرنساوي
حريق ضخم في إثيوبيا .. فيديو وصور
الناظر يكشف الوسيلة الأمثل للحماية من حرارة الشمس .. فيديو
فرح طه: المحلات التجارية تتوسع على حساب الرصيف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟