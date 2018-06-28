"الشمس" تفتح باب المشاركة في ورشة الرسم

قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، ان الفرقة تفتح باب التقدم للمشاركة في ورشة الرسم تحت إشراف عدد من الفنانين التشكيليين وذلك للأشخاص الطبيعيين ولذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان ابتداء من اليوم الخميس بمقر الفرقة في مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر حيث تبدأ الورشة من يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة شهر.



جدير بالذكر ان فرقة الشمس لدمج لذوي الاحتياجات الخاصة تقوم بعمل عدد من الورش الفنية لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة احترافيا على مختلف الفنون عن طريق دمجهم مع فنانين من الأشخاص الطبيعيين، بالإضافة إلى خطة الفرقة لإنتاج عروض مسرحية احترافية تعتمد على فنانين من ذوي الإحتياجات الخاصة والفنانين الطبيعيين.