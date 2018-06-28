عبدالعزيز صبره يكتب : ومن فسد يقتل ولو بعد حين

لما لا تقتلوا الفاسدين؟! ففي ظل هذه الظروف العصيبة، لما لا تقتلوا الفاسدين؟!..وهل يجوز شرعيا ووطنيا وسياسيا واجتماعيا، قتل الفاسدين؟



شرعيا من قتل يقتل، ولكم في القصاص حياة، والفاسد حين يسرق دواءا أو يفسده مقابل رشوة، أو يطعم الناس طعاما فاسدا فإنه يقتل الكثيرين، فإذن من فسد يقتل..



وفي الدين أيضا جزاء الفاسدين ومن ينشرون الفساد في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أرجلهم وأيديهم من خلاف أو ينفوا من الأرض..



ووطنيا مصر الآن تواجه خطر داهم يهدد أمنها القومي، من خلال فساد غاشم متوارث متجزر، ومرتكب الفساد في أوقات الحروب يعاملون معاملة الخيانة العظمى التي حدها القتل.

واجتماعيا الفساد أصبح أكبر وأشد خطرا على النسيج الوطني ويهدد بانفجار غاضب.



أنا شخصيا مقتنع تماما أن الفساد هو مشكلة مصر الكبرى، وأتمنى من كل قلبي قتل الفاسدين.



والقتل الذي أقصده هنا هو القتل الحقيقي، فمن فسد يقتل، بمعنى أن يؤتى ويجيئ بالفاسد مقيدا ومسلسلا بالقيود والسلاسل وتضرب رأسه بالأحذية والجزم والشباشب والمراكيب والقباقيب حتى يموت وتفارق روحه اللعينة الشريرة الأمارة بالسوء بلادنا الطاهرة.



نعم، فمن فسد يقتل، ومن يفسد يقتل، ومن يفسد يعدم ويحرق ويذبح.



فالقاتل يقتل قتيل واحد أما الفاسد فيقتل الشعب ويقتل الأمة ويقتل الوطن..الفاسد يقتل مصر، يقتل الناس والأرض.



الفاسد يقتل مريضا مسكينا يحتاج لدواء، ويقتل جائعا يتضور بحثا عن لقمة عيش، ويقتل شابا يبحث عن فرصة عمل.

الفاسد يقتلنا جميعا بكل قسوة وانعدام ضمير وبلا رحمة، نعم يا سادة، انقذونا وارحمونا واقتلوا كل فاسد، فضبطيات الرقابة الإدارية والإحالة للمحاكمة لا تكفي.



اقتلوا لصوص الحياة والوطن..فهذا ليس بدعا فكثير من الدول المتقدمة حققت تقدمها من خلال تغليظ عقوبة الفساد حتى الموت، وانظروا إن شئتم إلى الصين وكوريا وغيرهما عبر تاريخ البشر.

