مساعد وزير الداخلية الأسبق: 30 يونيو غيرت تاريخ أمم.. فيديو

قال اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع السجون، إنه لابد من الاستفادة من ثورة 30 يونيو وليس الاحتفال بها فقط، مؤكدًا أن الاحتفالات كثيرة، ولكن التجارب التى تشكل نقطة انطلاق فى حياة الشعب قليلة.



وأضاف "باز"، في برنامج "نهاية الأسبوع" المذاع على فضائية " دريم" المذاع، اليوم الخميس، أن 30 يونيو نقطة انطلاق للدولة وغيرت تاريخ أمم، موضحًا أنه يجب الوقوف أمام هذا اليوم بالتعظيم والإجلال والاحترام.



وأشار إلى أن 80 مليون مصرى خرجوا ليعبروا عن آرائهم ورغبتهم ورفضهم للفاشية، مفيدًا بأن 30 يونيو سيظل تاريخا مجيدا فى حياة الشعب المصرى.



