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أخبار البلد

شاهد.. فرحة طلاب الثانوية الأزهرية بسهولة الفرنساوي

الخميس 28/يونيو/2018 - 12:34 م
صدى البلد
القسم الميداني
أدى صباح اليوم الخميس طلاب الثانوية الأزهرية، امتحان الفرنساوي، والذي بدأ فى تمام التاسعة صباحا، وحتى الساعه الحاديه عشر صباحا.

ورصدت "صدى البلد"، اراء الطلبة حول الامتحان التي تباينت، ففى البداية، قال نور الدين طالب فى الصف الثالث الثانوى الازهرى، ان الامتحان كان سهلًا وفى مستوى الطالب الضعيف.

فيما أشار محمد أيمن إلى أن امتحان الفرنساوى كان فى مستوى الطالب المتوسط، ولكن به بعض النقاط الصعبه، بينما قال يوسف سيد، إن الامتحان الفرنساوى كان طويلا جدا، ولكن سهلا وفى مستوى الطالب المتوسط.

وتابع أحمد يوسف "الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط وحلينا ببركة دعاء الوالدين"، وأكد حسن سيد طالب فى الفرقه الثالثة، أن الامتحان كان سهلا وفى مستوى الطالب المتوسط.

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