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حوادث

الداخلية تنفذ 229 قرار إزالة لتعديات على أراضى الدولة بـ6 محافظات

الخميس 28/يونيو/2018 - 12:28 م
صورة أرشيفية - حالات
صورة أرشيفية - حالات إزالة
مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "المنيا، قنا، سوهاج، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ" بتوجيه عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة عن الجهات المعنية.

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن المنيا عن تنفيذ إزالة 88 حالة تعدٍ متنوعة، وفى مديرية أمن قنا تم تنفيذ إزالة 23 حالة تعدٍ متنوعة، وفى مديرية أمن سوهاج تم تنفيذ إزالة 83 حالة تعدٍ على أراضى زراعية، وفى مديرية أمن المنوفية تم تنفيذ إزالة 17 حالة تعدٍ متنوعة، وفى مديرية أمن البحيرة تم تنفيذ إزالة 8 حالات تعدٍ على أراضى أملاك الدولة، وفى مديرية أمن كفر الشيخ تم تنفيذ إزالة 10 حالات تعدٍ متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات لتأمين تنفيذ إزالة التعديات المتنوعة، وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

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