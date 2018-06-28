الناظر يكشف الوسيلة الأمثل للحماية من حرارة الشمس .. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن الشمسية هي الوسيلة السهلة وغير المكلفة التي تحمي الإنسان من مخاطر الشمس الحارقة، مضيفًا أنه من الغريب إحراج البعض من حملها على الرغم من كونها المهمة الأساسية لها وهو ما يظهر من اسمها.



وأضاف هاني الناظر، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "DMC"، صباح اليوم الخميس، أنه يجب على الفرد عند الخروج أن يحمل معه زجاجة مياه وثمرة خيار للتخفيف من العطش وتقليل حاجة الإنسان لشرب الماء وكريم واقي من الشمس ويمكن استخدام المصري منه بالإضافة إلى الأقراص المسكنة.



ونوه إلى ضرورة تجديد وضع كريم واقي الشمس كل ساعتين.



