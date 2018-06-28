إنشاء تجمع عمرانى جديد على مساحة 400 فدان بأسيوط

أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، البدء فى إجراءات إنشاء تجمع عمرانى بكافة خدماته على مساحة 400 فدان حوض خارج الزمام ناحية قرية علوان على طريق أسيوط/ مطار أسيوط الدولى بالإضافة إلى تخصيص مساحة 90 فدانا منها لنقل المناطق العشوائية غير الآمنة بالمحافظة داخل هذه المساحة، وذلك للخروج من زحام المدينة، وتخفيف الضغط على المرافق الأساسية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تنفيذا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال الدسوقي إن المشروع يستهدف إنشاء تجمع عمرانى سكنى وخدمى على مساحة 400 فدان يضم منطقة إسكان على مساحة 90 فدانا بديلة للمناطق العشوائية ومنطقة إستثمارية ومناطق خدمية ومساحات خضراء.



فيما أشارت المهندسة إيمان على محمود مدير عام ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة إلى أن المشروع يشمل تجمع سكنى متميز على مساحة 228 فدانا تساهم فى استيعاب أعداد كبيرة من السكان وحل مشكلة الزحام على المدينة والتكدس السكانى فى الوادى الضيق، مؤكدة قرب الانتهاء من الإجراءات اللازمة تمهيدا لاستصدار القرار الجمهورى الخاص بها.



وقالت هالة فرغلى مدير عام إدارة شئون البيئة بمحافظة أسيوط إنه جار عمل دراسة الأثر البيئى لمشروع إنشاء تجمع عمرانى على مساحة 400 فدان تشمل دراسة صلاحية الموقع من حيث سلامتها ضد مخاطر للسيول والزلازل والمناطق ذات الأحمال البيئية المرتفعة كما تشمل دراسة التأثيرات فى حالة إنشاء وعدم إنشاء المشروع.



وأضافت فرغلي أن المشروع له تأثير إيجابى فى الحفاظ على البيئة من المخلفات والصرف الصحي فضلا عن التأثير الاجتماعى والاقتصادى للمشروع لمساهمته فى توفير منطقة سكنية مخططة كبديل للعشوائيات والمساكن غير المخططة.