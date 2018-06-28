خطوة واحدة تفصل هيرفى رينارد عن تدريب المنتخب الوطنى

استقر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هانى أبو ريدة على الانتظار من أجل معرفة موقف المدرب الفرنسي هيرفى رينارد مع المنتخب المغربى.



ويلقى هيرفى رينارد حالة من الإجماع من قبل مسئولى اتحاد الكرة من أجل توليه تدريب المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر الذى رحل عن صفوف الفراعنة عقب النتائج المخيبة للآمال التى تحققت بمونديال روسيا الأخير وتلقى 3 هزائم متتالية أمام كل من أوروجواى وروسيا والسعودية.



وينتظر مسئولو الجبلاية تحديد مصير هيرفى مع المغرب من أجل الدخول فى مفاوضات رسمية معه لتدريب الفراعنة، ويرفض مجلس أبو ريدة الدخول فى مفاوضات مع المدرب فى الوقت الحالى تقديرا للعلاقات المصرية المغربية.



وكان المسئولون فى المغرب أكدوا أن هناك اجتماعا خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم مصير بقاء رينارد أو من عدمه.



وتشير كل المؤشرات إلى أن هيرفى رينارد سيتمر مع المغرب بعد الأداء المشرف الذى قدمه اسود الأطلسى بمونديال روسيا رغم الخروج المبكر أيضا.