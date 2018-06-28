مقالات الرأي.. سمير رجب يكتب الدفاع وحده لا يجدي.. وأديب: قرار العرب ليس بأيديهم.. وأبو شقة يدعو لحملات على محلات الأكل للحفاظ على الصحة العامة

عماد الدين أديب يكتب: قرار العرب ليس بأيديهم

سمير رجب: المبادأة تقود للنصر

بهاء الدين أبو شقة: التغذية والفوضى القانونية

نشرت الصحف المصرية اليوم، الخميس، كثيرا من مقالات الرأى لكبار الكتاب الذين تحدثوا عن أبرز القضايا على الساحة المصرية والعالمية.وكتب الكاتب سمير رجب، فى جريدة الجمهورية مقالا بعنوان "المبادأة تقود للنصر والدفاع وحده لا يجدى"، يتحدث فيه عن أهمية المبادأة والتاريخ، ويؤكد من خلال التجارب المتعددة أن من يتخذ زمام المبادأة غالبًا ما يتحقق له النصر عكس من يتصور أن الاكتفاء بالدفاع إنما يستنفد به طاقات خصمه أو منافسه، إذ أنه يضيع الفرص المتاحة سدى.وتحدث عن نكسة 1967 وكيف تغنت إسرائيل بالنصر الحاسم الذي حققته على العرب وكيف استعادت مصر هيبتها بعد 6 سنوات وانتهاء أسطورة الجيش الذى لا يقهر.وتتوالى الأحداث حتى تولى الرئيس محمد مرسى والإخوان الحكم وجاءته الضربة القاصمة 3 يوليو عام 2013 عندما تحركت القوات المسلحة بقيادة وزير دفاعها المشير عبد الفتاح السيسى لتنهى حكم عصابة التطرف والإرهاب، وقال: "تصوروا لو أن ذلك لم يحدث بتلك الإجراءات الحاسمة والقاطعة والمباغتة ماذا كان يمكن أن يؤول إليه مصير هذا الوطن، وتحدث عن آخر الأحداث وهى خسارة المنتخب فى مباريات كأس العالم وخروجنا من المونديال صفر اليدين وإصرار كوبر على تطبيق سياسة الدفاع أولًا وأخيرًا".ونشر الكاتب عماد الدين أديب مقالا فى جريدة "الوطن" بعنوان "قرار العرب ليس بأيديهم"، وتحدث فيه عن ترتيبات أمريكا وروسيا وإسرائيل لشكل المنطقة حسب مصالحهم قائلا: "ترامب وبوتين ونتنياهو هم الطرف الفاعل لشئون منطقتنا العربية، ونحن اكتفينا بدور المفعول به".هذه المعادلة المخيفة والمؤلمة التى تعبر بقسوة عن طبيعة أحجام القوى فى العالم والمنطقة هى نذير خطر كبير على مدى سلامة الأمن القومى العربى وعلى سيادة مشروع الدولة الوطنية فى عالمنا العربى.وتحدث عن بنود اتفاقاتهم عن مستقبل سوريا وأهمها نهاية العمل العسكرى الرئيسى وقيام الجيش السوري مع الجيش الروسى بحماية الحدود وإقناع روسيا لإيران بإنهاء الدور العسكري فى سوريا، واعتبار هضبة الجولان السورية منطقة محرمة عسكريًا والأهم ابقاء الرئيس السوري بشار الأسد لفترة.أما فى جريدة "الوفد"، فكتب رئيس حزب الوفد بهاء الدين أبو شقة مقالا بعنوان "التغذية والفوضى القانونية" وتحدث عن قانون الصحة العامة والتغذية وعن انتشار الفيروسات، خاصة الكبدية مع ارتفاع أسعار العلاج مما يتسبب فى القضاء على الأرواح".وأوضح أن أسباب هذه الفيروسات هي عدم تفعيل القانون الخاص بحماية أرواح البشر، وأن كل من هب ودب يمكنه بيع المأكولات فى الشوارع وغالبية المحلات لا تهتم بالصحة العامة لمن يقدمون الأطعمة، ورأى أن الحل أن تقوم وزارة الصحة بحملات على كل هذه المحلات لإعادة توقيع الكشف الطبى على هذه العمالة واستبعاد المرضى منهم، كما يجب قبل منح التراخيص الحصول على شهادات طبية حقيقية وليست صورية.وكتب كريم عبد السلام على صفحات جريدة "اليوم السابع" مقالا بعنوان "من وحي المونديال لامورهم فى زورهم"، تحدث فيه عن الإهمال والتسيب الذى حدث فى معسكرات المنتخب وتعليق اتحاد الكرة الخسائر على أسباب واهية وطالبهم بتقديم الاستقالة، وقال: "المناخ الإداري غير المنضبط والتسيب فى التعامل مع معسكر المنتخب واعتبار المنتخب فى رحلة ترويجية وليس فى مهمة عمل تدون نتائجها فى السجلات الدولية أدى إلى الهزيمة تلو الهزيمة حتى وصلنا إلى الانهيار التام فى الشوط الثانى من مباراة السعودية، الفيديو المسجل لحادثة سعد سمير وكهربا فى تدريبات المنتخب والذى يعكس عدم الاهتمام أو جدية اللاعبين فى التدريبات لم يكن الفيديو الوحيد الذى يسجل الانهيار المسيطر على بعثة المنتخب".