مدبولي: السيسي كلف بتكريم جميع الوزراء السابقين

أهدى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، درع مجلس الوزراء للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق تكريمًا له على ما أنجزه، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار الوزير الحالي.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بأن يتم هذا التكريم لجميع الوزراء السابقين الذين أدوا دورهم في الفترة السابقة، ولنعطي رسالة مهمة بأن الدولة تقدر جميع مسئوليها، الذين خدموا الوطن.