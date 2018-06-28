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محافظات

توريد 525 ألفا و395 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

الخميس 28/يونيو/2018 - 12:36 م
توريد قمح
توريد قمح
محمد الطحاوي
أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة موسم 2018 حتى اليوم، بلغت 525 ألفا و395 طن قمح، مشيرا إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 15 طنا و720 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 381 ألفا و846 فدانا.

وأضاف سعيد أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية و سليمة، موضحا أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام 49 صومعة وشونة مطورة حكومية وقطاع خاص بطاقة استيعابية 565 ألفا و71 طنا تكفي لاحتياجات المحافظة من القمح.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تم تحديد 23 نقطة للتجميع بمراكز (الزقازيق (3) - بلبيس – أولاد صقر (2) – منيا القمح - الحسينية – القرين – أبو كبير (7) – ههيا (2) - العاشر من رمضان – ديرب نجم (2) - فاقوس- مشتول السوق ) بسعة تخزينية 327 ألفا و477 طنا.

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