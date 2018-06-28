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أخبار البلد

اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

الخميس 28/يونيو/2018 - 12:30 م
اللواء عباس كامل
اللواء عباس كامل
محمد عبد المنعم و فاطمة رضا
أدى اللواء عباس كامل اليمين أمام الرئيس السيسي رئيسا لجهاز المخابرات العامة.

ويؤدى وكيل جهاز المخابرات العامة ناصر فهى اليمين الدستورية نائبًا لرئيس الجهاز.


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اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

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