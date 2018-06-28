اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

صحف اليوم.. السيسي: الجيوش الوطنية «المسئول الأول» عن حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار..الرباعية العربية:الدوحة تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة للحقوق السيادية.. مصر وإيطاليا: ريجيني لم يظهر بـ فيديوهات المترو