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الخميس 28 يونيو 2018 - 05 : 01 م
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فيديو
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ننشر صور أعضاء الخلية المتهمين فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق
رسميا.. 15 منتخبا خارج منافسات مونديال روسيا.. تعرف عليهم
الداخلية: ضبط 2 ومصرع 10 عناصر إرهابية متورطين فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية
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أخبار البلد
اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة
الخميس 28/يونيو/2018 - 12:30 م
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اللواء عباس كامل
محمد عبد المنعم و فاطمة رضا
أدى اللواء عباس كامل اليمين أمام الرئيس السيسي رئيسا لجهاز المخابرات العامة.
ويؤدى وكيل جهاز المخابرات العامة ناصر فهى اليمين الدستورية نائبًا لرئيس الجهاز.
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